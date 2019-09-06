تيلغرام يضيف ميزة جديدة للرسائل يمكن استخدامها بدون الاتصال بالانترنت

2019/09/06 | 14:55

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مركز الإعلام الرقمي، الجمعة (06 ايلول 2019)، اضافة ميزة جديدة للرسائل في تطبيق التيلغرام، يمك...





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