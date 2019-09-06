خطيب جمعة النجف : قناة الحرة دعمت داعش تنكيلا بالاسلام

2019/09/06 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي ان قناة الحرة دعمت داعش تنكيلا بالاسلام .جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف.وحول قناة الحرة وما عرضته من برنامج يسيء للمراقد الدينية والمرجعية قال القبانجي، ان “هذا العمل لا يزيد شعبنا الا وعيا واستعدادا للحرب الناعمة وسوف لن نتراجع لاننا حينما نمتلك الفكر […]

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