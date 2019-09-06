تخصيص 200 مليون دينار لإعادة اعمار وتأهيل ملعب رياضي غربي الانبار

2019/09/06 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الجمعة، عن تخصيص مبلغ 200 مليون دينار لإعادة اعمار وتأهيل ملعب رياضي في المناطق الغربية .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اوعز بإعادة تأهيل واعمار ملعب قضاء الرطبة الرياضي غربي الانبار ، في خطوة هي الاولى […]

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