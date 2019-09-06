روسيا: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7%

2019/09/06 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% إلى 7%، وهو المستوى الذي كانت عنده الفائدة في 2014.

وجاء في بيان صدر

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