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روسيا: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7%


روسيا: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7%
2019/09/06 | 15:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% إلى 7%، وهو المستوى الذي كانت عنده الفائدة في 2014.

وجاء في بيان صدر

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