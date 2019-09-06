نوكيا تعمل على

2019/09/06 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت شركة HMD الفنلندية، تعمل على “إحياء” هواتف “نوكيا” الكلاسيكية بأشكال حديثة على مدار الأعوام القليلة الماضية، بدءا بهاتف “نوكيا 3310”.

وفي إطار هذا التوجه، أعلنت

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