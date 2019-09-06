كربلاء  تؤكد استعدادها لاستقبال  4  ملايين زائر إيراني لعاشوراء

2019/09/06 | 15:08

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، إن “المحافظة مستعدة لاستقبال 4 مليون زائر إيراني ، إضافة الى استقبال زائري البلاد الإسلامية لزيارة عاشوراء .

وقال الخطابي لــ ( المستقلة ) على هامش لقائه القنصل الإيراني العام أمير مسعود حسينيان “بحثنا خلال اللقاء سبل التعاون بين البلدين ، خلال زيارة العاشر من محرم الحرام ، كذلك زيارة الاربعينية “.

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