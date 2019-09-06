الأمن والدفاع النيابية تدعو عبد المهدي للحفاظ على هيكلية المؤسسات الأمنية العراقية

2019/09/06 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، للحفاظ على هيكلية المؤسسات الأمنية العراقية، بوحدة القيادة والسيطرة للجيش.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في تصريح، إن ما نُشر عن وجود نية لهيئة الحشد الشعبي بإنشاء مديرة للقوة الجوية يُضعف المؤسسات الأمنية في البلاد، وهو خطرٌ داهم.

وشدد على ضرورة أن تنتهي فوضى السلاح، ويكون الجيش والقوات الساندة له بقيادة القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الأمنيين، كونهم السلطة العليا في البلاد.

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