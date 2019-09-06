التيلغرام يسبق مواقع التواصل بميزة مذهلة انتظرها كثيرون

2019/09/06 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أضاف موقع التواصل الاجتماعي {التيلغرام} ميزة مذهلة طالما انتظرها الكثيرون.

وقال مركز الاعلام الرقمي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "التيلغرام {@telegram_arabic} أول تطبيق للتراسل الفوري يضيف ميزة جدولة الرسائل".وبين انه ووفق الميزة الجديد "يمكن وضع توقيت لإرسال أي رسالة، ثم يتم إرسالها بعد ذلك حتى وان كان المستخدم غير متصل بالانترنت، ويظهر إشعار للمستخدم يفيد بإرسال الرسالة".انتهى

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