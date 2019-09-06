2019/09/06 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حي الشرطة في الديوانية.. بيع منازل بالجملة! – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من المستغرب عند دخول حي الشرطة في أطراف الديوانية، أنك تجد أكثر المنازل معروضة للبيع، والسبب هو انعدام الخدمات والواقع المزري في هذا الحي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حي الشرطة في الديوانية.. بيع منازل بالجملة! – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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