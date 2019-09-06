حي الشرطة في الديوانية.. بيع منازل بالجملة! – تقرير

2019/09/06 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المستغرب عند دخول حي الشرطة في أطراف الديوانية، أنك تجد أكثر المنازل معروضة للبيع، والسبب هو انعدام الخدمات والواقع المزري في هذا الحي.

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