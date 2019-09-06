الاستخبارات العسكرية تداهم وتفجر سبع مضافات لداعش في مطيبيجة بصلاح الدين

2019/09/06 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن مداهمة وتفجير سبع مضافات لداعش في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين .وذكرت المديرية في بيان” بعملية استخبارية نوعية داهمت مفارز الاستخبارات العسكرية ، سبع مضافات للدواعش تتخذ اماكن لاختبائهم وتجهيزهم لتنفيذ عمليات ارهابية ، وقامت بتدميرها مع ما تحتويه من ادوات للمعيشة في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين”./انتهى

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