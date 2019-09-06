سائرون يهدد باقالة عبدالمهدي

2019/09/06 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- هدد تحالف سائرون، اليوم الجمعة، باقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.وقال النائب عن التحالف حسن جلال الكناني في بيان تلقته /SNG/، انه”من صمت الى صمت ومن فشل الى فشل، تقدم لنا حكومتنا اليوم ضربة قاصمة الظهر، ان طريقة تشظي الجيش امام اعيننا دون ان تحرك الدولة ساكنا فهو الارتماء الواضح في حضن الفشل”.واضاف، ...

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