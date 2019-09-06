نائب: لا تنتظروا خيراً قط من هذه الحكومة

2019/09/06 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب يوسف الطلابي ان على الزعماء السياسيين كافة ان " لا ينتظروا خيراً قط من هذه الحكومة".كل شيء بيدكم إنقاذ ما تبقى، انتبهوا".انتهى

وكتب الكلابي في تغريدة له على تويتر"العراق أفضل وطن وشعب لكن نحتاج قائد يحب الشعب ويؤمن به قلتها وأقول وأؤكد لا تنتظروا خيراً قط من هذه الحكومة".وأضاف ان "الأيام على الشعب ثقيلة كالجبال لانه يعاني من الفساد والبطالة وسوء الخدمات والحرمان والجوع والمرض بل من

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