جليل زيدان يقترب من الزوراء

2019/09/06 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اقترب جليل زيدان من مهمة الإشراف على تدريب حراس مرمى نادي الزوراء في الموسم المقبل، والانضمام إلى الطاقم الفني بقيادة المدرب حكيم شاكر.

وقال مصدر مقرب من إدارة النادي في تصريح صحفي، أن "الإدارة أكملت التعاقد مع المدرب جليل زيدان للانضمام للجهاز التدريبي، بعد اعتذار المدرب الحالي عامر عبد الوهاب لأسباب شخصية".وأضاف أن "الإدارة ناقشت عددًا من الأسماء لضم أحدها للطاقم التدريبي، لكن اعتذار جليل زيدان مؤخرًا عن إكمال مهمته مع نفط ميسان دفع الزوراء للتعاقد معه".



يشار إلى أن جليل زيدان غادر معسكر فريق نفط ميسان في إيران رغم تعاقده مع النادي قبل أيام، بعذر ارتباطات عائلية.



وترددت أنباء مؤخراً باقتراب الكابتن عماد هاشم من مهمة تدريب حراس النوارس لكنه أكد إن انضمامه لفريق الزوراء لم يتم بشكل رسمي، حتى الآن.انتهى

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