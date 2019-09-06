مرور كربلاء: 32 حالة بين وفاة واصابة بحوادث يوم واحد بقضاء طويريج

2019/09/06 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت مديرية مرور كربلاء عن وقوع 6 حوادث مرورية بقضاء الهندية خلفت 32 شخص بين وفاة واصابة في يوم واحد فقط.وقال مدير الاعلام في المديرية الرائد رياض الحمداني في تصريح لـ/المعلومة/ “ان 6 حوادث في يوم واحد شهدها قضاء الهندية في كربلاء ادت الى وفاة شخصين واصابة 30 اخرين، اغلبها نتيجة لعدم التزام […]

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