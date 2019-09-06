2019/09/06 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس تمضي الأيام والأسابيع والشهور ..سَلِسةً ومُمتِعة ، بالنسبة للطبقة الطُفيلية والمُستفيدين والمُنتفعين والفاسدين ..وتمضي قاسيةً ثقيلة ، بالنسبة للجموع المسحوقة الفقيرة .فهاهي الإنتخابات اُجْرِيتْ والأحزاب الحاكمة المتنفذة أطلقَتْ وعودها الوردية بالإصلاح والقضاء على الفساد وتكريس العدالة وفرض القانون ..وأجزلَتْ العطاء لشيوخ العشائر والآغوات لضمان أصواتهم وأرْضَتْ المفوضيات الهزيلة التي يُقال عنها......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - مُدير ناحية هندي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#امين يونس - مُدير ناحية هندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).