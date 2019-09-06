حسن سالم: المعترضين على تشكيل القوة الجوية في الحشد الشعبي “تنقصهم الغيرة الوطنية”

2019/09/06 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، الجمعة، ان الحشد الشعبي درع الوطن والمعترضون على تشكيل القوة الجوية وتقوية دفاعاته الجوية تنقصهم الغيرة الوطنية.وقال سالم، في بيان تلقته /SNG/، إن “الحشد الشعبي درع الوطن والمعترضين على رفده بمديرية القوة الجوية وتقوية دفاعاته الجوية تنقصهم الغيرة الوطنية ولاتهمهم مصلحة البلد ومايتعرض له الى ...

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