الكمارك: ضبط 64 سيارة معدة للتهريب في أم قصر

2019/09/06 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… ضبطت سلطات الكمارك ضبط 64 سيارة معدة للتهريب في منفذ أم قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.وذكر بيان للكمارك تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه ان “السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي وبالتعاون مع الاستخبارت في ام قصر ضبطت 18 حاوية حجم ٤٠ قدم تحتوي على ٦٤ سيارة صالون دون الموديل المسموح […]

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