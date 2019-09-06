بالصورة.. حارس المنتخب الوطني محمد حميد يبعث رسالة للجمهور بسبب هدف البحرين

2019/09/06 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قدم حارس منتخبنا الوطني، محمد حميد، اعتذارا للجمهور عن الهدف الذي دخل مرماه في مباراة البحرين أمس، لحساب الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.وقال حميد عبر حسابه في موقع “إنستغرام” “أولا أقدم اعتذاري لجميع الشعب العراقي بسبب الهدف الذي تلقيته، نعم أخطأت، لكن لماذا كثير منكم ينتقدون […]

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