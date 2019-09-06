كهرباء الجنوب تعلن دخول محطة جديدة إلى المنظومة الوطنية

2019/09/06 | 18:03

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، ضبط (64) سيارة معدة للتهريب، في مركز كمرك ام قصر الجنوبي، بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيأة العامة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قص

بغداد اليوم-البصرة

طالب رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، الجمعة (6 أيلول 2019) بمنح مالية وتعيينات لذوي شهداء تظاهرات العام الماضي بالمحافظة.

وقال البزوني، في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن "مجلس البصرة يطالب رئاسة مجلس الوزراء

بغداد اليوم-واسط

نشرت شرطة محافظة واسط، الجمعة (6 أيلول 2019) لافتات ترحيبية بالزوار الإيرانيين.

وذكرت مديرية شرطة واسط، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا لأمر وزير الداخلية، وبتوجيه من قائد شرطة واسط اللواءعلاء غريب الزبيدي، تم نشر

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