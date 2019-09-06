وزير الداخلية يعلن عبور أول رحلة من الزائرين الإيرانيين عبر منفذ المنذرية

2019/09/06 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلن وزير الداخلية ياسين الياسري، الجمعة، عبور أول رحلة من الزائرين الإيرانيين إلى العراق عبر منفذ المنذرية الحدودي، بعد فتحه ظهر اليوم.وذكر مكتب الياسري في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، إن “وزير الداخلية التقى، اليوم، نظيره الإيراني محمد رضا رحماني”.وأكد الياسري خلال اللقاء، أنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء […]

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