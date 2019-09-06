ممثل المرجعية بالعراق.. الإصلاح والفساد لا يجتمعان ابدا

2019/09/06 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل المرجعية الدينية العليا، في كربلاء المقدسة بالعراق أحمد الصافي، ان منهج الإصلاح ومنهج الفساد لا يلتقيان أبداً كمنهج الإمام الحسين (ع) ويزيد ...

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