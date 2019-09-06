كم بقي من الغابات المطيرة في العالم؟

2019/09/06 | 18:10

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تتعرض الغابات المطيرة حول العالم للتهديد على نطاق واسع وغير مسبوق، وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فمن المتوقع أن تختفي تماما

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