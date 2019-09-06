مجلس نينوى لـ

2019/09/06 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

اكد محمود الجبوري عضو مجلس محافظة نينوى بان وجود عناصر الـ pkk في قضاء سنجار غربي الموصل امر مقلق ويفتح المجال لتدخل

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