الاستخبارات العسكرية تفجير سبع مضافات لـ

2019/09/06 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المديرية في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إنه "بعملية استخبارية نوعية داهمت مفارز الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة سبع مضافات للدواعش تتخذ أماكن لاختبائهم وتجهيزهم لتنفيذ عمليات ارهابية".وأضافت المديرية، أن "القوات قامت بتدميرها مع ما تحتويه من أدوات للمعيشة في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين".

انتهى.ص.هـ.ح.

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