2019/09/06 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني وجد الشيخ محمد بن إبراهيم البواردي – رحمه الله – أنه قضى في سلك القضاء السعودي نحو نصف قرن من الزمن، وشعر أن في ذلك ما فيه الكفاية.لقد قام برسالته في الحياة، وأدى واجبه نحو قومه ووطنه، وآن له أن يسلم الراية للجيل الجديد من القضاة، وينصرف إلى الاستمتاع بأدبه وشعره وظرفه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وداعاً للقضاء ومرحباً بالشعراء) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وداعاً للقضاء ومرحباً بالشعراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).