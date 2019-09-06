مأدبة الغداء العاري..!

2019/09/06 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتب:د.مظهر محمد صالح غادرت لندن حافلة حمراء ذات طابقين وهي تعتلي ظهر عبارة قطعت بحر المانش لتحط على شواطئ البر الاوروبي وعلى متنها نفر من الرجال و النساء ممن عقدوا العزم بأن الحياة الغربية هي اقل قدرة على تحملها وان العقل لايسمح على هضمها ولابد من الافلات من قبضة احلامها الخانقة الغارقة في اللامعنى.[…]

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