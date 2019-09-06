2019/09/06 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاد الخازن الرئيس دونالد ترامب قال إنه يريد إنهاء تدخل بلاده في حروب في الشرق الأوسط، إلا أن قاعدة العديد في قطر تزداد نشاطاً واتساعاً يوماً بعد يوم.الولايات المتحدة تنفق مالاً كثيراً على تحسين عمل القاعدة، ما سيجعلها أهم قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط كله.الأميركيون يقولون إن العمل في القاعدة هو لتحسين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عيون وآذان – ترامب والحروب الخارجية لبلاده) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عيون وآذان – ترامب والحروب الخارجية لبلاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).