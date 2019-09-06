اللواء 28 بالحشد الشعبي ينتشر في قاطع عمليات ديالى مع قرب حلول عاشوراء (صور)

2019/09/06 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوات اللواء ٢٨ في الحشد الشعبي، الجمعة، عمليات الانتشار في قاطع عمليات ديالى بالتزامن مع قرب ذكرى حلول عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام).وقال موفدنا، إن قوات اللواء 28 في الحشد الشعبي منتشرة في طريق إمام ويس بكافة الجهوزية التامة لحماية زوار الإمام الحسين (عليه السلام) الوافدين من الخارج .وأضاف، أن انتشار قوات ...

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