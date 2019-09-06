2019/09/06 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نال فريق العلماء المكون من 347، الذي أعد أول صورة لثقب أسود في أبريل الماضي جائزة “بريكثرو برايز” الأميركية، الخميس، المصحوبة بمبلغ مالي قدره 3 ملايين دولار، والتي تعدّ موازية للأوسكار في مجال العلوم.وكان الفريق الدولي “إيفنت هورايزن تلسكوب”، الذي يرأسه عالم الفلك الأميركي شيب دولمان من معهد الفيزياء الفلكية هارفرد-سميثسونيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جائزة مليونية لعلماء “الثقب الأسود” وكالة خطوة برس.

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