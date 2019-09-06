2019/09/06 | 18:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصر تنضم لمنظمة منتجي البترول والغاز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلنت المنظمة الدولية لمنتجي البترول والغاز OLGP، عن انضمام مصر للأعضاء الجدد، وذلك بعد إتمام إجراءات ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصر تنضم لمنظمة منتجي البترول والغاز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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