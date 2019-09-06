مصر تنضم لمنظمة منتجي البترول والغاز

2019/09/06 | 18:14

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت المنظمة الدولية لمنتجي البترول والغاز OLGP، عن انضمام مصر للأعضاء الجدد، وذلك بعد إتمام إجراءات ا...

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