عبد الواحد: الحكومة التي شكلت بخرق دستوري أصبحت مهددة بسحب الثقة

2019/09/06 | 18:14

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بغداد:سومر نيوز

كشفت عضو تيار الاصلاح والإعمار، سروة عبد الواحد، الجمعة،الحكومة اصبحت مهددة بسحب الثقة بسبب تشكلها بخرق...

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