English | كوردى

شاهد بالفيديو.. لقطات تخطف الأنفاس لمناورات بهلوانية مذهلة من قمرة طيار بارع


شاهد بالفيديو.. لقطات تخطف الأنفاس لمناورات بهلوانية مذهلة من قمرة طيار بارع
2019/09/06 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 9KYdPICfpvg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقطات تخطف الأنفاس لمناورات بهلوانية مذهلة من قمرة طيار بارع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقطات تخطف الأنفاس لمناورات بهلوانية مذهلة من قمرة طيار بارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).

كامل التفاصيل في: قناة التغيير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا