السجن 10 سنوات لقيادية تركية معارضة بتهمة إهانة أردوغان

2019/09/06 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، حكما يقضي بسجن جنان قفتانجي أوغلو، رئيسة فرع "حزب الشعب الجمهوري" بمدينة اسطنبول، لنحو 10 سنوات، حسبما أورد مشرع عن الحزب، لـ "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن النائب المعارض قوله إن الحكم بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر صدر بحق قفتانجي أوغلو بعدة اتهامات، بما فيها إهانة رئيس البلاد ونشر الدعاية الإرهابية.

وذكرت الوكالة أن القيادية الحزبية المعارضة لن تنقل فورا إلى السجن، في انتظار نتائج عملية الاستئناف على الحكم الصادر بحقها.

وتتعلق الاتهامات بإهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتغريدات نشرت على حساب المسؤولة في "تويتر" خلال الفترة ما بين العامين 2012 و2017، فيما تعود تهمة "الدعاية الإرهابية" إلى نشر قفتانجي أوغلو تصريحات لعضو في "حزب العمال الكردستاني" المحظور في البلاد.

وتعتبر بعض وسائل الإعلام أن قفتانجي أوغلو لعبت دورا ملموسا في الفوز الذي حققه المرشح عن "حزب الشعب الجمهوري"، أكرم إمام أوغلو، في انتخابات بلدية اسطنبول الأخيرة في وقت سابق من العام الجاري، على حساب منافسه من "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، بن علي يلدريم.

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