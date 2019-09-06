2019/09/06 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انجاز 80 % من شبكة المجاري في القرنة ... ومطالبات بانجازه قبل الشتاء #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 85pRKx1rc2c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انجاز 80 % من شبكة المجاري في القرنة ... ومطالبات بانجازه قبل الشتاء #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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