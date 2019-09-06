نائبة : الحكومة أصبحت مهددة بسحب الثقة !

2019/09/06 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت عضو تيار الاصلاح والإعمار، سروة عبد الواحد، ان "الحكومة التي

شكلت بخرق دستوري أصبحت مهددة بسحب الثقة".وذكرت عبد الواحد في تغريدة لها على تويتر: "اذا ما لم تتغير أدوات

تشكيل الحكومة وصفقاتها المخفية لن تأتي حكومة في العراق تلبي مطالب

المواطن من مكافحة الفساد واحترام حق المواطنة".

وشددت "نحن بحاجة الى قادة حقيقيين يتخلون عن امتيازاتهم الحزبية

والشخصية ويلتفتون لمصالح الأمة العراقية".

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