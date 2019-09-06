2019/09/06 | 18:30

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وسائل اعلام: الناقلة الإيرانية أدريان دريا1 أفرغت حمولتها النفطية في ميناء سوري

الجمعة

06

أيلول

2019 :

06:14 pm

28

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر غير رسمية بأن الناقلة

الإيرانية أدريان دريا1 أفرغت حمولتها النفطية في ميناء سوري.

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