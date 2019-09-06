الكلابي: لا تنتظروا خيراً قط من هذه الحكومة

2019/09/06 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال النائب يوسف الكلابي ان على الزعماء السياسيين كافة ان ” لا ينتظروا خيراً قط من هذه الحكومة”.وكتب الكلابي في تغريدة له على تويتر”العراق أفضل وطن وشعب لكن نحتاج قائد يحب الشعب ويؤمن به قلتها وأقول وأؤكد لا تنتظروا خيراً قط من هذه الحكومة”.وأضاف ان “الأيام على الشعب ثقيلة كالجبال لانه يعاني ...

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