وزيرة خارجية السويد تعلن تقديم استقالتها

2019/09/06 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزيرة خارجية السويد، مارغوت فالستريوم، أنها أبلغت رئيس الوزراء برغبتها في إعفائها من منصبها.وكتبت فالستريوم على حسابها في تويتر: “حان الوقت كي أقضي وقتا أطول مع زوجي وأبنائي وأحفادي”.​وتابعت “لقد أبلغت رئيس الوزراء برغبتي في مغادرة الوزارة ومنصب وزير الخارجية”.انتهى 25

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