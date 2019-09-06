عبد الواحد:الحكومة اصبحت مهدده بسحب الثقة

2019/09/06 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

كشفت عضو تيار الاصلاح والإعمار، سروة عبد الواحد، الجمعة،الحكومة اصبحت مهددة بسحب الثقة بسبب تشكلها بخرق دستوري.

وذكرت عبد الواحد في تغريدة لها ، ان “الحكومة التي شكلت بخرق دستوري أصبحت مهددة بسحب الثقة”، مضيفة انه “اذا ما لم تتغير أدوات تشكيل الحكومة وصفقاتها المخفية لن تأتي حكومة في العراق تلبي مطالب المواطن من مكافحة الفساد واحترام حق المواطنة”.

وشددت “نحن بحاجة الى قادة حقيقيين يتخلون عن امتيازاتهم الحزبية والشخصية ويلتفتون لمصالح الأمة العراقية”.

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