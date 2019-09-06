حريق في النجف بسبب صهريج وقود +(صور)

2019/09/06 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة النجف ، اليوم الجمعة ، بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق كبير إندلع في صهريج محمل بالوقود، أثناء تفريغ مادة ” الكاز ” لمولد كهرباء تابع لأحد المولات التجارية في المحافظة.وقال المصدر ، إن ” صهريجاً محملاً بمادة الكاز سعة ١١ الف لتر انفجر اليوم أثناء عملية التفريغ …

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