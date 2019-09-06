وكالة الفضاء الأوروبية تكشف سبب كارثة الصاروخ

2019/09/06 | 18:41

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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن سبب كارثة صاروخ النقل الخفيف "فيغا" الذي أطلق من مطار كورو الفضائي الفرنسي هو تدمير محرك المرحلة

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