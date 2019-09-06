اعتقال اربعة تجار مخدرات في البصرة

2019/09/06 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

اعلنت قوات الرد السريع، اعتقال اربعة من تجار المخدرات في محافظة البصرة.

وقالت قوات الرد السريع في بيان تلقت العهد نيوز، نسخة منه،

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