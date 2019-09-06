2019/09/06 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف احتراق صهريج كاز في منطقة الحارس بالكوفة

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