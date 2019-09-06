وزير الداخلية الياسري يلتقي نظيره الإيراني ويفتتح منفذ المنذرية الحدودي

2019/09/06 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الداخلية الدكتور “ياسين طاهر الياسري” اليوم الجمعة نظيره الإيراني “محمد رضا رحماني” ، ناقلاً تحيات السيد رئيس الوزراء “عادل عبدالمهدي” إلى الحكومة والشعب الإيراني.وقال مكتب وزير الداخلية الياسري في بيان وتلقته وكالة صدى ، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء “عادل عبدالمهدي” بتسهيل الإجراءات أمام الوافدين من الزائرين الإيرانيين افتتحنا اليوم منفذ

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