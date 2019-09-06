الرد السريع تصطاد أربعة تجار مخدرات من أوكارهم في البصرة

2019/09/06 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الرد السريع، اليوم الجمعة، اعتقال أربعة من تجار المخدرات في محافظة البصرة.وقالت قوات الرد السريع في بيان لها , إن ” قوة من فوج الثالث العقرب اللواء الثاني شرعت اليوم بمداهمة أوكار تجار المخدرات ومادة الكرستال والسلاح وفق أوامر قضائياً “.وأضافت القوات ، أنه ” تم إلقاء القبض على أربعة مطلوبين …

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