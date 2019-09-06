دخول محطة كهرباءجديدة للعمل في سوق الشيوخ بذي قار

2019/09/06 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، عن ادخال محطة ‏الشهيد “رعد حسن سعود” الثانوية الجديدة ( ٣٣ / ١١ ك.ف) للعمل ، في سوق ‏الشيوخ بمحافظة ذي قار ، بعد افتتاحها رسميا من قبل المدير العام .‏ وقال مدير عام الشركة المهندس نشأت كاظم ياسين الكنعاني :” ان المحطة تضم ‏محولتي قدرة ١١/٣٣ ك.[…]

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