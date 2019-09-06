أمنية ديالى:عمليات الحشد النوعية جعلت داعش يعاني من “فراغ الامراء”

2019/09/06 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، أن تنظيم “ داعش” الاجرامي يعاني مما اسمته فراغ الامراء داخل ما يسمى بولاية ديالى بفعل العمليات النوعية للحشد الشعبي والقوات الأمنية.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح لوكالة “المعلومة”واطلعت عليه وكالة صدى , ان “تنظيم داعش الارهابي يعاني من فراغ الامراء بعد فقدانه العديد من قياداته

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