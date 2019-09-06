2019/09/06 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوات اللواء ٢٨ في الحشد الشعبي، الجمعة، عمليات الانتشار في قاطع عمليات ديالى بالتزامن مع قرب ذكرى حلول عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام).وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوات اللواء 28 في الحشد الشعبي منتشرة في طريق إمام ويس بكافة الجهوزية التامة لحماية زوار الإمام الحسين (عليه السلام) الوافدين من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 28 بالحشد ينتشر في قاطع عمليات ديالى مع قرب حلول عاشوراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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