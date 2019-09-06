إحصائية: برشلونة يتصدر قائمة الأندية الإسبانية الأكثر مبيعًا للتذاكر

2019/09/06 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

تصدر نادي برشلونة قائمة أندية كرة القدم الإسبانية من حيث عدد بيع تذاكر المباريات، وفقًا لدراسة أجرتها شركة (StubHub) الأمريكية التي راقبت التعاملات عبر بوابتها لبيع التذاكر طوال الموسم الماضي.

وللعام الثاني على التوالي، كان البرسا هو الفريق الذي باع أكبر عدد من التذاكر عبر هذه المنصة التابعة لموقع التسوق ”إيباي“، يليه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.

ومنذ عام 2017، حققت نسبة مبيعات تذاكر مباريات برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم زيادة بنسبة 19%، جاءت مدفوعة بشكل أساسي بتزايد عدد المستخدمين الأجانب المهتمين بالمنافسات الإسبانية أثناء زيارتهم للبلاد.

ومن بين هؤلاء السائحين، يبرز الزوار الأمريكيون الذين يهتمون أيضًا بملاعب أكثر تواضعًا مثل ريال بيتيس وجيرونا وخيتافي.

بغداد اليوم - خاص

غادر لاعب المنتخب العراقي حسين علي العاصمة البحرينية المنامة ، متوجها الى الدوحة لاجراء عملية جراحية هناك، بعد الاصابة التي تعرض لها في لقاء البحرين والعراق بتصفيات كأس العالم امس الخميس ، وانتهى بالتعادل 1-1.

وقال عضو المكتب

بغداد اليوم- بغداد

وصل ظهر اليوم الجمعة وفد منتخب العراق بكرة القدم الى العاصمة الاردنية عمان عائدا من المنامة بعد التعادل أمس الخميس، امام المنتخب البحريني ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم.

وقال عضو المكتب الا

بغداد اليوم- متابعة

قال جيرار بيكيه، قلب دفاع برشلونة الاسباني بأن ليونيل ميسي اكتسب الحق في أن يغادر برشلونة متى أراد وذلك بعد أن كشفت بعض التقارير الصحفية أن النجم الأرجنتيني بإمكانه فسخ عقده مع البارسا عند نهاية أي موسم، وبالتالي يُمكن أن يحدث

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