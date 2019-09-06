2019/09/06 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، مداهمة وتفجير سبع مضافات لتنظيم “داعش” في منطقة مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.وقالت المديرية في بيان لها , إنه “ بعملية استخبارية نوعية داهمت مفارز الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة سبع مضافات للدواعش تتخذ أماكن لاختبائهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مداهمة وتفجير سبعة مضافات لـ داعش في مطيبيجة النعيم نيوز.

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